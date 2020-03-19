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19.03.20 07:36

Из Германии в Украину хотят вернуться более 2,5 тысяч граждан, - посол Мельник

В течение среды, 18 марта, резко возросло количество украинских граждан, которые Посольство Украины в ФРГ и генеральные консульства зарегистрировали для возвращения домой.

посол,мельник,андрей

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Список нашей дипмиссии, посольства, увеличился вдвое - до 1100 человек. В целом по ФРГ эта цифра превысила 2,5 тысячи", - сообщил он.

В течение дня удалось договориться об организации двух рейсов из Берлина (аэропорт Тегель) в Киев (аэропорт "Борисполь") компании SkyUp: в субботу 21 марта (билеты были мгновенно раскуплены) и в понедельник 23 марта.

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Кроме того, дипломаты убедили отечественного перевозчика, МАУ, осуществить рейс из Берлина в субботу 23 марта.

Цены на билеты - в пределах разумного, 169 евро.

Кроме того, Посольство продолжает пробивать возможность железнодорожного сообщения из Берлина или Франкфурта-на-Одере через Польшу.

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