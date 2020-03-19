Карантин в Киеве: Кличко прогнозирует, что за месяц бюджет столицы потеряет более миллиарда гривен

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире "Украинского радио", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы понимаем также и страны Европейского Союза, разные страны несут большие экономические потери. Такие же убытки несет и Киев, и Украина. Мы, может, пока не чувствуем насколько это экономически больно, мы еще почувствуем. Но мы делаем все для того, чтобы сейчас уменьшить нагрузку и на малый, и на средний бизнес ... Уже сегодня мы примерно считаем ближайший месяц, мы сможем понести потери более миллиарда гривен", - сказал Кличко.

Также он отметил, что Киев планирует обратиться за финансовой помощью к правительству.

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Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения ее распространения. Он продлится три недели - до 3 апреля.

По данным Минздрава, на территории Украины по состоянию на 18 марта зафиксировано 16 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и. Киев (2).