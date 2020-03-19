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19.03.20 08:07

Мы не знали большей проблемы со времен Второй мировой войны, - Меркель о коронавирусе

Германия сталкивается со своей самой большой проблемой "со времен окончания Второй мировой войны" в борьбе с пандемией коронавируса, заявила канцлер Ангела Меркель в телевизионном обращении к гражданам ФРГ.

Мы не знали большей проблемы со времен Второй мировой войны, - Меркель о коронавирусе

"Ситуация серьезная. Воспринимайте это всерьез. Ни после воссоединения Германии, ни после Второй мировой войны наша страна не сталкивалась с проблемой, решение которой так сильно зависит от нашей коллективной солидарности", - сказала Меркель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Отметим, что канцлер никогда ранее не обращалась к немцам в прямом эфире не в Новый год.

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"Я искренне верю, что мы сможем добиться успеха в этой общей задаче, если все граждане действительно будут понимать свои личные задачи", - сказала Меркель.

Федеральные и местные органы закрыли школы и многие общественные места, однако не смогли ограничить передвижение людей. Немцы продолжали выходить на улицу, чтобы насладиться весенним солнцем и пообщаться или даже провести "коронавирусную вечеринку", пишет издание.

"В Германии отличная система здравоохранения", - сказала Меркель, поблагодарив медицинских работников "на передовой этой битвы". Тем не менее она добавила, что "даже наши больницы будут перегружены, если слишком много пациентов поступят с серьезными симптомами коронавируса за короткое время".

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