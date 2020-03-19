СOVID-19: в мире инфицированы 218,8 тыс. человек, умерли 8 810, вылечились 84,1 тыс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Количество умерших возросло до 8 810 человек. В то же время выздоровели от болезни 84 114 человек. В частности, в Китае насчитывается 81 138 инфицированных коронавирусом COVID-19, умерли 3 249 человек.

Второй страной по скорости распространения коронавируса является Италия, здесь зафиксировано 35 713 случаев заражения, а число жертв уже достигло 2 978 человек. В Иране уже инфицированы 17 361 человек, количество летальных исходов составляет 1 135.

В Испании заразились коронавирусом 14 769 человек, скончались 638 человек.

Относительно других стран Европы, то количество зараженных в Германии достигло 12327 человек, умерли - 28; Франции – 9054, умерли 148, Швейцарии - 3067, умерли - 33, Великобритании - 2644, умерли - 71, Норвегии - 1 591, умерли - 6, Нидерландах - 2056, умерли - 58, Австрии - 1646, умерли - 4.

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Количество зараженных в США увеличилось до 9415, умерли - 148.

В Южной Корее - 8 565, умерли - 91.

По данным Минздрава, на территории Украины по состоянию на 18 марта зафиксировано 16 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и. Киев (2).

Вместе с тем опубликованы данные распространения коронавируса по странам за сутки.







Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения ее распространения. Он продлится три недели - до 3 апреля.