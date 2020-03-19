Германия для сдерживания коронавируса закрыла границы

Об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду"

Предварительно ограничения будут действовать 30 дней, чтобы снизить интенсивность распространения коронавируса в Германии. Движение товаров и людей, работающих в сфере здравоохранения или критической инфраструктуре, сохраняется.

"Текущая ситуация требует, чтобы мы обеспечили стабильные основные поставки в региональном транспорте и одновременно ограничили трансграничные пассажирские поездки в пределах Европы до абсолютного минимума. Граждане третьих стран смогут въехать в Германию только в нескольких отдельных случаях (например, медицинский персонал)" - сказал глава МВД Хорст Зеегофер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы не знали большей проблемы со времен Второй мировой войны, - Меркель о коронавирусе

Министерство также попросило всех немецких граждан воздержаться от поездок, которые не являются абсолютно необходимыми.

Также усилен контроль транспорта, прибывающего из-за пределов Евросоюза. Все граждане ЕС и члены их семей, а также граждане Великобритании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии и их члены семей могут прибывать в Германию с целью транзита в свои страны.

Это же касается граждан третьих стран, имеющих долгосрочное право на проживание в странах ЕС и этих пяти странах.

Всех остальных граждан на границе не будут пускать в Германию, если у них нет срочных причин для въезда, которые необходимо будет доказывать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СOVID-19: в мире инфицированы 218,8 тыс. человек, умерли 8 810, вылечились 84,1 тыс.

В начале этой недели Германия частично закрыла свои границы с Данией, Францией, Люксембургом, Австрией и Швейцарией.