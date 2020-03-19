Португалия объявляет чрезвычайное положение до 2 апреля в связи с коронавирусом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Новые меры позволяют ограничивать передвижение людей, временно приостанавливать право работников в жизненно важных секторах, таких как здравоохранение, гражданская защита, безопасность и защита, на забастовку и запрещать акции протеста и социальные или религиозные собрания.

Новые меры начнутся в четверг и продлятся до 2 апреля, после чего могут быть продлены.

Ранее в среду премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что "введение чрезвычайного положения не будет означать приостановку демократии". "Страна не остановится", - сказал он, добавив, что "только в будущем мы сможем остановить эту пандемию".

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