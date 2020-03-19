Мэра Светлодарска Брехунца взяли под стражу, его подозревают в сепаратизме

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"Донецким апелляционным судом удовлетворена апелляционная жалоба прокуратуры Донецкой области об изменении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей Светлодарскому городскому голове, который обоснованно подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины, то есть в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - говорится в сообщении.

"Напомним, в мае 2014 Светлодарский городской глава внес в повестку дня сессии и в дальнейшем положительно проголосовал по вопросу о предоставлении помещения читальных залов городской библиотеки для проведения незаконного референдума о суверенности "ДНР"", - добавили в прокуратуре.

Срок содержания чиновника под стражей определен до 11 апреля 2020 года. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее его отправили под домашний арест.

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