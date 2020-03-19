Впервые не зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19 на материковом Китае среди местных жителей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Это поворотная точка в глобальной битве против Covid-19. По состоянию на четверг КНР сообщила лишь о 34 новых случаях - все они привезены из-за границы", - говорится в сообщении.

"Только в прошлом месяце материковый Китай сообщал о тысячах случаев в день и считался самой опасной инфекционной зоной в мире. Теперь, после нескольких месяцев блокировок и ограничений на поездки, затрагивающих сотни миллионов граждан, строгих домашних карантинов и беспрецедентных общенациональных усилий, страна сократила до нуля число новых зарегистрированных случаев заболевания", - добавили в издании.

Китай также сообщил о восьми новых смертельных случаях вчера.

В настоящее время в стране зарегистрировано 80 928 случаев и 3245 случаев смерти.

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