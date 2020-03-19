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19.03.20 09:45

На въездах в Черновцы водителям будут измерять температуру, - мэр Каспрук

В Черновцах с сегодняшнего дня на всех въездах в город будут работать контрольно-пропускные пункты, на которых водителям будут измерять температуру.

температура

Об этом сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, на КПП будут измерять температуру, а также вести учет всех транспортных средств, которые заезжают на территорию города. Как отметил мэр, у водителей и пассажиров правоохранители будут расспрашивать о цели поездки и о том, с кем они намерены общаться.

"Я прошу с пониманием к этому отнестись, это делается исключительно для того, чтобы мы могли мониторить контакты тех людей, которые сегодня или в будущем, не дай Бог, заразятся коронавирусом", - пояснил Каспрук.

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Он добавил, что частным предпринимателям, которые занимаются перевозками грузов, а также владельцам специальной техники необходимо будет получить специальные разрешения для въезда в город.

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