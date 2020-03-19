В Херсоне отправили на карантин бригаду медиков, которая на вызов приехала без средств защиты

Об этом в Facebook сообщил директор департамента здоровья Херсонской ОГА, депутат облсовета Виктор Короленко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в экстренную скорую помощь поступил вызов с жалобами на высокую температуру у членов семьи, проживающей в Херсоне. Граждане скрыли информацию от диспетчера относительно своего недавнего пребывания за границей. Поэтому на вызов "скорая" выехала без средств повышенной защиты... Результат: бригада "скорой" будет находиться на карантине 14 дней! Призываю к ответственности за информацию, которую предоставляете, иначе некому будет выезжать на вызовы! Все бригады "скорой" окажутся на карантине", - говорится в сообщении.

Директор департамента просит жителей области быть честными и правдиво отвечать на вопросы операторов экстренной скорой помощи во время общения.

Он также напомнил, что действует Закон о противодействии распространению коронавирусной инфекции в Украине, который предусматривает суровое наказание за нарушение режима карантина и за несоблюдение санитарных норм.

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