В Госдуме просят обнулить санкции против России: "Грядёт масштабный экономический кризис"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Косачева в фейсбуке.

"Назрела необходимость глобальной договоренности о единовременной и тотальной отмене любых экономических санкций, кроме введенных Советом безопасности ООН. Такая договоренность могла бы быть инициирована государствами БРИКС, подержана странами "двадцатки" и затем сертифицирована тем же Советом безопасности", - написал Косачев.

Как считает российский политик, среди обсуждаемых мер противодействия - от выработки вакцин до новых договоренностей по нефти - из виду упускается важнейший фактор - "искусственные препятствия экономическому развитию конкурентов, маскируемые под инструменты политического возмездия за неподобающее поведение".

"Нынешний кризис дает уникальный шанс разорвать порочный замкнутый круг, когда санкции вводятся в надежде на их политическую результативность (оппонент дрогнет и исправится), затем не происходит ничего, кроме взаимных экономических потерь, но затем из соображений политического престижа ("мы же не можем уступить первыми") санкции становятся чуть ли не вечными (а может, и становятся, возможности проверить пока не было)", - заключает Косачев.

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