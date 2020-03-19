Пандемия коронавируса оказалась гораздо легче, чем мы думали вначале, - израильские медики

Ведущие израильские медики в интервью российским СМИ заявили, что в 84% случаев болезнь протекает легко, а для 16% она переходит в тяжелую форму. И всего от 2 до 5%, возможно, будут нуждаться в искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

"Даже если вы заболели коронавирусом, это не конец света. Это болезнь, которая в 84% случаев протекает легко, часть людей даже не узнает, что были больны. Для 16% это более тяжелое заболевание, из них от 2 до 5%, возможно, будут нуждаться в аппарате ИВЛ. Проценты смерти не совсем такие, как мы слышали из провинции Хубей в Китае. Цифры гораздо ниже. И если смотреть с эпидемиологической точки зрения, эта болезнь гораздо легче, чем мы думали вначале", – отметил заместитель директора крупнейшего клинического центра Израиля "Шиба-Тель-А-Шомер", профессор Афек Арнон.

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В Израиле во вторник число диагностированных случаев коронавируса превысило 324. Пять больных находятся в тяжелом состоянии. С начала эпидемии больница "Шиба" стала основным центром, где в настоящий момент лечение проходят десятки заболевших COVID-2019.

"Шиба была первым медицинским центром, в котором создан первый национальный центр для больных коронавирусом. Мы построили его за пределами больницы для того, чтобы отделить больных коронавирусом от остальных пациентов. Сначала это был карантинный центр для приехавших с лайнера Diamond Princess, а сейчас это центр для больных коронавирусом. Сейчас там могут находиться более 40 больных, в том числе есть 4 места для пациентов в тяжелом состоянии", – рассказал Арнон.

Он отметил, что сейчас в больнице оборудуется специальный корпус для тяжелобольных, а поступающие в больницу с подозрением на коронавирус пациенты не пересекаются с другими: для них организован отдельный приемный покой, переоборудованные корпуса находятся отдаленно от других отделений.

Профессор считает, что основная опасность состоит в отсутствии вакцины. Это, по его мнению, привело к скачку заболеваемости в Италии, где система здравоохранения не справилась с возросшей нагрузкой.

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"В Италии в одночасье заболело очень много людей, был пик. И поэтому итальянская система здравоохранения не смогла с этим справиться, хотя и она в целом хорошая. Мы хотим справиться с этим с помощью карантина. Поэтому людям ни в коем случае нельзя пренебрегать правилами карантина", – заявил замдиректора больницы.

Директор отдела Международных связей минздрава Израиля доктор Ашер Сальмон подчеркнул, что эффективным средством снижения нагрузки на систему здравоохранения является карантин.

"Карантин важен, чтобы замедлить скорость распространения эпидемии. С одной стороны, мы дадим возможность продохнуть больницам; с другой, мы приблизимся к лету. А мы надеемся, что это сезонный вирус и летом его активность снизится. В-третьих, возможно, появятся новые лекарства и вакцина. Поэтому очень важно снизить волну больных сейчас", – рассказал Сальмон.

Представители системы здравоохранения Израиля предупреждают, что в случае резкого увеличения числа больных карантинные меры могут быть ужесточены, а людям пожилого возраста, входящим в группу риска, уже сейчас не стоит покидать дом и появляться в людных местах без крайней необходимости.