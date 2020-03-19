С начала эпидсезона от осложнений гриппа в Украине скончались 66 человек, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 527,4 на 100 000 населения, что на 10,6% больше эпидемического порога по Украине. В стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа.

В Одесской области сохраняется средняя активность гриппа и ОРВИ. Во всех других областях Украины зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности.

В ведомсттве напомнили, что превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом не означает начало эпидемии гриппа. https://bit.ly/2RXBxxs .

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"По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 11 из 54 образцов материалов определены вирусы гриппа: 9 - типа А (Н1) pdm09, 2 - а не субтипировано. За неделю получено сообщение о трех летальных случаях вследствие гриппа, что подтверждено методом ПЦР (с начала эпидемического сезона - 66); ни один умерший не был привит против гриппа", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 105 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 936 человек.