COVID-19: каждые 10 минут в Иране умирает один человек

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕАdaily, об этом со своей страницы в "Твиттере" сообщил представитель Министерства здравоохранения Исламской Республики Киянуш Джаханпур.

Каждый час в стране с населением более 80 миллионов человек заражается 50 граждан, добавил Джаханпур.

Минздрав ИРИ призвал иранцев отказаться от любых поездок в дни праздника Новруз (Новый год по астрономическому солнечному календарю, отмечается у иранских и тюркских народов. - Ред.).

Большой резонанс в Иране вызвала кончина врача тегеранской больницы "Шухедайи Пакдешт" Ширин Руханирад от коронавируса. По иранскому телевидению транслировали процесс лечения Руханирад, которая одновременно обследовала больных. В своём последнем интервью она рассказал, что медперсонал работает с огромным усердием, и что ей не могут найти замену, поэтому вынуждена продолжить работу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 19 марта в Украине подтверждены 16 случаев COVID-19, два из них - летальные, за сутки поступило 79 подозрений, - Минздрав

С начала пандемии в Иране от коронавируса скончались уже 10 врачей и четыре медсестры.

Согласно последним данным Минздрава ИРИ, жертвами Covid-19 в стране стали 1135 человека, инфицированы 17 361, передаёт иранское новостное агентство Mehr.