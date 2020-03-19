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19.03.20 11:05

В Лондоне из-за коронавируса закрывают 40 станций метро и уменьшают количество автобусных маршрутов

До 40 станций в сети лондонского метро должны быть закрыты, так как город пытается уменьшить влияние вспышки коронавируса.

метро,лондон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет ВВС.

Частичное закрытие станций началось в четверг утром. Кроме того, не будет ночных рейсов метро и количество автобусных маршрутов также будет уменьшено.

Решение было объявлено после того, как премьер-министр Борис Джонсон сказал, что вирус распространяется в Лондоне быстрее, чем в других частях Великобритании.

Последние данные правительства показывают, что в Лондоне было подтверждено более 900 случаев коронавируса, а в городе умерло 34 человека.

Мэр Лондона Садик Хан повторил предупреждения Джонсона и сказал, что люди не должны пользоваться транспортом, если в этом нет острой необходимости.

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"Лондонцы должны избегать социального взаимодействия, если это не является абсолютно необходимым, а это означает, что они должны избегать использования транспортной сети", - сказал он.

Начиная с пятницы линия Ватерлоо и Сити будет полностью закрыта, и с понедельника постепенно будут сокращать движение на других линиях.

Лондонский метрополитен состоит из 11 линий и 270 станций, ежедневно им пользуются 5 миллионов человек.

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