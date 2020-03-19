В Лондоне из-за коронавируса закрывают 40 станций метро и уменьшают количество автобусных маршрутов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет ВВС.

Частичное закрытие станций началось в четверг утром. Кроме того, не будет ночных рейсов метро и количество автобусных маршрутов также будет уменьшено.

Решение было объявлено после того, как премьер-министр Борис Джонсон сказал, что вирус распространяется в Лондоне быстрее, чем в других частях Великобритании.

Последние данные правительства показывают, что в Лондоне было подтверждено более 900 случаев коронавируса, а в городе умерло 34 человека.

Мэр Лондона Садик Хан повторил предупреждения Джонсона и сказал, что люди не должны пользоваться транспортом, если в этом нет острой необходимости.

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"Лондонцы должны избегать социального взаимодействия, если это не является абсолютно необходимым, а это означает, что они должны избегать использования транспортной сети", - сказал он.

Начиная с пятницы линия Ватерлоо и Сити будет полностью закрыта, и с понедельника постепенно будут сокращать движение на других линиях.

Лондонский метрополитен состоит из 11 линий и 270 станций, ежедневно им пользуются 5 миллионов человек.