"Абсолютная и несусветная глупость", - Лукашенко о закрытии странами границ из-за коронавируса

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БелТА.

"Многие страны закрыли свою территорию для иностранцев. Так поступили и пять стран - соседок Беларуси. Глупость абсолютная и несусветная, и это уже подтверждается. Это никак не защищает Россию. Тем более закрывают выборочно. Но это их дело. Люди оценят все, что происходит у нас с закрытием границ", - заявил Лукашенко, которому в четверг доложили об эпидемиологической ситуации в стране.

По словам белорусского президента, то, что Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию, для Беларуси не имеет никакого значения, поскольку в стране и прежде внимательно относились к борьбе с инфекциями, и не только с коронавирусом.

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"На карте не осталось практически ни одной страны, где бы ни поселился этот вирус. Но одно дело, когда где-то в Северной Африке один человек, а другое дело, когда за сутки только в Италии погибли 475 человек. Разница большая", - добавил он.

Вместе с тем Лукашенко отметил, что быстрое распространение заболевания позволило "встряхнуть" белорусскую систему здравоохранения, особенно вирусологов и эпидемиологов.

"Хорошо, что мы с советских времен сохранили эту систему. А так мы людей лечим, а что там с эпидемиологической обстановкой? Этот психоз заставил нас как-то встряхнуться и в этом направлении поработать", - пояснил он.

В Беларуси по состоянию на 18 марта был зафиксирован 51 случай инфицирования новым коронавирусом COVID-19.