Жительницу Никополя привлекли к ответственности за распространение фейковой информации о коронавирусе, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.
Полицейским женщина объяснила, что видела подобную информацию раньше и решила своим постом предупредить горожан.
В отношении женщины составлен административный протокол по ст.173-1 КУоАП (распространение ложных слухов). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка. Протокол направлен на рассмотрение в суд.
Напомним, ранее сообщалось, что полиция просит украинцев не верить информации о том, что детям нельзя находиться на улице.