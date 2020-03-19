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19.03.20 11:44

Жительницу Никополя привлекли к ответственности за распространение фейковой информации о коронавирусе, - Нацполиция

Во время мониторинга сети Фейсбук работники полиции обнаружили публикацию жительницы Никополя, в которой говорилось о запрете прогулок с детьми по улицам под угрозой административной и уголовной ответственности.

фейк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.

Полицейским женщина объяснила, что видела подобную информацию раньше и решила своим постом предупредить горожан.

В отношении женщины составлен административный протокол по ст.173-1 КУоАП (распространение ложных слухов). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка. Протокол направлен на рассмотрение в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция просит украинцев не верить информации о том, что детям нельзя находиться на улице.

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