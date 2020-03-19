Милованов дал малому и среднему бизнесу 5 советов выживания: кризис - это возможности

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Милованова в фейсбуке.

Так, по мнению экс-министра, наибольшее негативное влияние испытывает малый и средний бизнес у которого слабая финансовая ситуация или нестабильной и нелояльный спрос и поставщики.

"Есть пять шагов, которые могут улучшить финансовую ситуацию малого и среднего бизнеса, но не все компании начали их делать:

- реструктурировать и отложить долги и займы от партнеров и финансовых институтов;

- пересмотреть условия оплаты аренды недвижимости, попросив значительную скидку или отсрочку;

- перевести максимальное количество сотрудников на упрощенную систему налогообложения для снижения налоговой нагрузки;

- сократить или отправить во временные отпуска без оплаты не критический персонал, но одновременно гарантировать критическому персоналу компании, что они будут защищены во время кризиса. Вместо сокращения, если есть такая возможность, персонал можно перевести на другие типы работы (например, разработка новых услуг и продуктов, спрос на которые появился во время кризиса или планирование и подготовка к восстановлению работы компании после кризиса) или даже временно одолжить другим компаниям, даже со скидкой;

- также стоит ограничить наем нового персонала. Очень вероятно, что вскоре рыночные зарплаты для определенных профессий снизятся и на рынке появится много свободных профессионалов", - написал Милованов.

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Он подчеркивает, что любой кризис - это возможность для трансформации и развития бизнеса, поскольку меняются предпочтения и спрос потребителей и появляются новые ниши для бизнеса.

"Важно не пропустить такие возможности", - резюмирует Милованов.



