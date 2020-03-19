Сегодня в Киев поступило 62 тыс. медицинских масок, еще 100 тыс. ожидаем на следующей неделе, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.

"Сегодня в Киев поступило 62 тыс. масок, город их приобрел. На следующей неделе мы рассчитываем получить еще 100 тыс. масок", - сообщил мэр Киева.

По словам Кличко, изготовление масок было заказано на украинских предприятиях. Сделаны заказы также и за границу.

"Маски которые у нас есть, мы распространяем в больницах, медикам, коммунальным предприятиям. Часть сегодня передаем полиции", - подеркнул он.

Кличко отметил, что маски распространяют в тех предприятиях, от которых зависит жизнеспособность города.

"Большой спрос на маски не только в Киеве, он и в других городах, даже не только в Украине. Общаясь с коллегами в Европе и в США, сейчас большой спрос на маски и отсутствие масок везде. Люди не только разметают продукты питания, но и медицинские маски", - подытожил он.

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