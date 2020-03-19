Запрет пригородных пассажирских перевозок приведет к остановке предприятий, - эксперт

В связи с постановлением Кабинета министров Украины №215 о запрете на время карантина из-за коронавируса регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении (кроме перевозки легковыми автомобилями), крупные компании не смогут подвозить к производству собственных сотрудников, что приведет к остановке производства. Об этом в комментариях журналистам заявил эксперт по транспортным перевозкам, директор компании "Радичи Транс" Иван Хомич, передает РБК Украина.

"Принимая постановление, правительство не учло, что значительное количество предприятий и производств расположено в пригородной зоне больших городов. Расстояние между городом и такими предприятиями часто составляет от 5 до 40 км. Предприятия уже давно организовали транспортировку своих производителей. Но сейчас правительство, вероятно, случайно, признало такую транспортировку нелегальной", - объясняет Иван Хомич.

Например, в Киевской области, по словам эксперта, вне столицы и крупных населенных пунктов находятся производства таких компаний как "Кока-Кола Бевериджиз Украина" (возле м. Бровары), Mondelez International (производство чипсов "Люкс", с. Старые Петровцы), Carlsberg Ukraine (Киевский пивоваренный завод) и Imperial Tobacco (оба - возле с. Пирогово). Аналогично, немало крупных предприятий есть за пределами областных центров Украины - в частности, возле Харькова, Днепра, Львова, Полтавы.

"Как правило, крупные предприятия, в т.ч. с иностранными инвестициями, заботятся о транспортировке своих сотрудников, организуя от 2 до 8 автобусных перевозок ежедневно. И немало сотрудников, которые не имеют собственного автотранспорта, пользуются так называемыми "развозками". В условиях действия запрета на нерегулярные пассажирские перевозки, доставка работников на производство является фактически невозможной, что будет означать приостановление производств", - прогнозирует эксперт.

В свою очередь, чтобы не допустить такого негативного сценария эксперт советует срочно внести изменения в упомянутое правительственное постановление и предоставить возможность доставки работников предприятий посредством нерегулярных перевозок пассажиров.

Как ранее писало РБК-Украина, в Киеве для работников, работа которых сегодня является особенно важной, городская власть планирует организовать развозку к местам работы на период карантина через коронавирус.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко опроверг информацию о планах частично восстановить работу метро в столице до завершения карантина.

Метро в Киеве закрыли с 23:00 17 марта. При этом наземный городской транспорт продолжил работать, но введены ограничения на число пассажиров - не более 10. Сообщалось, что до общественного транспорта не будут пускать пассажиров без масок.