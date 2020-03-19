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19.03.20 13:05

"Большая Стройка" представлена во всех популярных соцсетях, - координатор проекта Голик

Национальная программа развития инфраструктуры Украины "Большая Стройка" активно присутствует в популярных социальных сетях. В частности, свои страницы и каналы есть у "Большой Стройки" в Facebook, Telegram, Instagram и YouTube.

дороги,голик

 Об этом сообщает координатор проекта Юрий Голик.

"Национальный проект "Большая Стройка". Можно и нужно следить в социальных сетях за ходом того, как строится, ремонтируется и реконструируется инфраструктура Украины", - пишет Голик и публикует ссылки на соответствующие каналы и страницы "Большой Стройки":

Facebook:

https://www.facebook.com/velyke.bud/

Telegram:

https://t.me/joinchat/AAAAAEvZjW0zrPiZ5ySizg

Instagram:

https://www.instagram.com/velyke.bud/

YouTube:

https://www.youtube.com/c.../UCP7-B-r2Kq9yai59MAZodeA/featured

Большая Стройка представлена во всех популярных соцсетях, - координатор проекта Голик 01

Национальная программа "Большая Стройка" является инициативой Президента Владимира Зеленского и заключается в строительстве и капитальном ремонте по меньшей мере 100 школ, 100 детских садов, 100 спортивных сооружений и более 200 пунктов оказания экстренной медицинской помощи. Также программой "Большая Стройка" предусмотрены строительство и ремонт в 2020 году 4 000 км дорог международного и национального значения и 2 500 км дорог областного и сельского значения.

Все объекты "Большой Стройки" нанесены на онлайн-карту, на которой представлены все школы, садики, больницы, стадионы и дороги во всех регионах Украины. Каждый объект снабжен подробной сопроводительной информацией.

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