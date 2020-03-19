Водитель маршрутки на Волыни перевозил 19 пассажиров одновременно, на него составлен админпротокол, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Волынской области.

"Правонарушения обнаружили в Нововолынске. Сотрудники группы реагирования патрульной полиции составили на 62-летнего водителя маршрутного такси, в салоне которого находилось 19 пассажиров, административный протокол по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь о нарушении правил карантина людей", - говорится в сообщении.

Водителю грозит штраф на сумму от 17 до 34 тыс. грн.

16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях - по 20.

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