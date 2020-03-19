Наемники РФ 5 раз обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

На Луганском направлении с полуночи российско-оккупационные войска 15 минут со станковых и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия вели огонь по нашим опорным пунктам вблизи Новолуганского.

После 8 часов утра 20 мин 120-го калибра разорвались на наших позициях неподалеку Крымского.

У населенного пункта Красногоровка, что на Донецком направлении, оккупанты с половины шестого утра выпустили 6 мин из миномета 120-го калибра и применили станковый противотанковый гранатомет.

С 6.20 до 6.45 противник из вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливал защитников Павлополя.

В районе Лебединского после 7 утра враг выпустил 12 мин калибра 82 мм, открывал огонь из автоматического гранатомета и пулемета.

В связи с имеющейся угрозой собственной жизни и здоровью, наши воины на два вражеских обстрела ответили огнем из штатного пехотного вооружения.

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