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19.03.20 13:42

Уровень загрязнения воздуха снижается на фоне пандемии коронавируса, - BBC. ИНФОГРАФИКА

В отдельных частях мира уровень загрязнения воздуха и количество парниковых газов значительно снизились из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает BBC, передает Цензор.НЕТ.

Так, уровень трафика в Нью-Йорке снизился на 35% по сравнению с прошлым годом. По данным исследователей из Колумбийского университета, выбросы угарного газа, главным образом из-за автомобилей, за пару дней сократились примерно на 50%. Кроме этого произошло снижение СО2 на 5-10%, а также метана.

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Как в Китае, так и в Северной Италии также зарегистрировано значительное снижение содержания диоксида азота, что связано с сокращением поездок на автомобиле и производственной деятельности.

По оценкам климатологов, за две недели использование энергии и сокращение выбросов в Китае составило 25%, что по итогам года может привести к снижению выбросов CO2 в стране на 1%.

Уровень загрязнения воздуха снижается на фоне пандемии коронавируса, - BBC 01

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