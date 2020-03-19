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19.03.20 13:43

У 11 лабораторий есть тесты для диагностики коронавируса методом ПЦР: ожидаем поставку тестов для более 1 млн исследований, - Ляшко

В Украину поставят тесты для диагностики коронавируса методом ПЦР (Полимеразной цепной реакции) для более 1 млн исследований, сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

коронавирус

Он также отметил, что в 11 лабораториях в Украине такие тесты уже есть, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У 11 лабораторий есть тесты для диагностики коронавируса методом ПЦР, мы ожидаем в ближайшее время поставку для более 1 млн исследований. Также на рынке появляются быстрые тесты, которые позволяют проводить сортировку. Когда врач может провести тест и принимать дальнейшие действия",- сказал Ляшко.

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Он подчеркнул, что по состоянию на утро 19 марта в Украине есть 16 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

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