Пандемия коронавируса - это время испытаний: приходится принимать решения, у которых трудные социальные последствия, - Столтенберг

"Это - время испытаний для всех нас. На личном уровне, на уровне общества и государства. Время, когда до предела испытывается наша устойчивость, и когда многим членам НАТО приходится предпринимать беспрецедентные решения, у которых трудные социальные и экономические последствия", - заявил он на первой в истории Альянса в связи с коронавирусом виртуальной пресс-конференции, которая транслировалась на сайте организации в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Генсек констатировал, что это – "глобальная пандемия, которая затрагивает нас всех". "Я выражаю свои соболезнования тем, кто потерял своих родных и близких. Я выражаю солидарность с теми, кто пострадал от этого вируса. Я выражаю мою благодарность медицинским работникам и всем тем, кто находится на передовой, выполняя героическую работу, ведя борьбу с этим кризисом. Я также хочу отдать дань уважения военным стран НАТО, которые поддерживают усилия, направленные на борьбу с вирусом", - сказал Столтенберг.

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Он напомнил, что с самого начала эпидемии НАТО предпринимает усиленные меры, чтобы ограничить распространение вируса, а также снизить риски для военнослужащих и гражданских, обеспечить продолжение работы. "Первоочередным для нас является обеспечение здоровья и безопасности нашего персонала. Это жизненно важно для поддержания нашей готовности", - подчеркнул генсек, обратившись к заседанию, состоявшемуся в среду, на котором была дана оценка ситуации.

"У некоторых из наших сотрудников был обнаружен коронавирус, некоторые оказались в карантине, некоторые из наших учений были модифицированы или отменены. Но это не сказывается на возможности НАТО проводить операции. Наши силы сохраняют готовность и наша работа продолжается", - заверил Столтенберг.