Никаких развлекательных или религиозных массовых мероприятий быть не должно, - главный санврач Ляшко

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Минздрав в очередной раз призывает всех воздержаться от мобильности и оставаться в самоизоляции. Поскольку это одна из гарантий устранения риска возможного инфицирования. Мы негативно относимся ко всем мероприятиям, которые проводятся на территории Украины и приводят к массовому скоплению людей и особенно в закрытых помещениях или в транспорте. Поэтому мы будем критично и настойчиво придерживаться своей позиции, что на период карантина никаких массовых мероприятий, связанных, как с развлекательными или религиозными обрядами не должно быть на территории нашей страны", - подчеркнул Ляшко.

По его словам, вчера было проведено совместно селекторное совещание Минздрава, МВД и Нацполиции, во время которого обсудили алгоритмы, как работать при обнаружении контактных лиц с больными на коронавирус, а также при обнаружении нарушений правил самоизоляции.

"Мы должны понять, что любую болезнь легче профилактировать, чем обеспечить лечение", - подытожил он.