Маски в аптеках появятся в пятницу-субботу, - главный санврач Ляшко

Об этом он сказал на брифинге в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
Ляшко напомнил, что закупки необходимых медицинских изделий на этой неделе были выведены из-под закона о государственных закупках. Это позволяет покупать необходимые товары очень быстро и без тендеров.
"Теперь вопрос в том, что мы встретились с глобальным дефицитом некоторых средств индивидуальной защиты, который есть в мире. И правительство приняло жесткие ограничения: запрет экспорта и реэкспорта с территории Украины как хирургических масок, так и других средств индивидуальной защиты", - сказал он.
Также правительство договорилось с отечественными производителями о ликвидации дефицита.
"И в ближайшее время мы ожидаем значительное пополнение украинского рынка в средствах индивидуальной защиты. И в субботу-пятницу ожидается, что хирургические маски должны появиться в свободном доступе в аптечных сетях. Возможно, не во всех, но напряжение будет снято. Над этим работают все министерства", - сказал он.