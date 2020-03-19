В случае введения ЧП больных коронавирусом могут размещать в приватных клиниках, - главный санврач Ляшко

Об этом он заявил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"В случае введения в стране чрезвычайного положения можно будет привлекать приватные заведения здравоохранения. Это расширит масштаб возможности предоставления медицинской помощи тем, кто в ней нуждается", - сообщил Ляшко.

По его словам, возможен сценарий, когда будут привлекать перепрофилированные заведения.

"То есть заведения терапевтического профиля, которые будут так же принимать больных с тяжелыми формами коронавирусной болезни для того, чтобы обеспечить их интенсивной терапией", - объяснил он.

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