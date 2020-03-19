Коронавирус имеет природное, а не лабораторное происхождение, - исследование

Такие исследования опубликовала международная группа исследователей в издании Nature, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
"Сравнивая имеющиеся данные о последовательности генома для известных штаммов коронавируса, мы можем точно определить, что SARS-CoV-2 возник в результате природных процессов", - отметил Кристиан Андерсен, доктор философии, доцент кафедры иммунологии и микробиологии в Scripps Research.
Исследователи обнаружили, что RBD-часть белков SARS-CoV-2 эволюционировала, чтобы эффективно влиять на молекулярную особенность клеток человека, а именно рецептор ACE2, который участвует в регуляции кровяного давления.
Белок SARS-CoV-2 был настолько эффективен для связывания человеческих клеток, что ученые пришли к выводу, что это результат естественного отбора, а не продукт генной инженерии.
По словам ученых, естественную эволюцию вируса также подтверждает его молекулярная структура.
Если бы кто-то пытался создать новый коронавирус как патоген, он бы создал его из основы вируса, который точно вызывает болезнь.
Но ученые обнаружили, что основа SARS-CoV-2 существенно отличается от уже известных коронавирусов и в основном напоминает родственные вирусы, обнаруженные у летучих мышей и ящеров.