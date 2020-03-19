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19.03.20 14:16

В Италии нужно продлить карантин после 3 апреля, - премьер-министр

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что карантин в Италии должен быть продолженным после 3 апреля.

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Об этом пишет Corriera dela Serra, передает Цензор.НЕТ.

По словам премьер-министра, принятые меры, такие как прекращение деятельности компаний и закрытие школ, могут быть только продолжены.

"Мы готовы предоставить десятки миллиардов государственных инвестиций", - добавил Конте.

Он заявил, что Италии удалось избежать краха системы, ограничительные меры работают, но невозможно будет быстро вернуться к прежней жизни, когда эпидемия достигнет пика и заражения начнут снижаться.

"На данный момент не имеет смысла говорить больше, но ясно, что меры, которые мы приняли, такие как закрытие большей части деловой и индивидуальной деятельности страны, могут быть только продолжены", - сказал Конте.

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