Медики не защищены совсем: чувствуют себя брошенными на амбразуру с лопатами против атомного оружия, - бизнесмен Ставницер о борьбе с коронавирусом

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке бизнесмен Андрей Ставницер, участвовавший во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским по борьбе с коронавирусом, передает Цензор.НЕТ.

"За вчерашний вечер нашли еще 2 новых ИВЛ и получили несколько адекватных предложений, где искать. Спасибо всем, кто откликнулся. Обрабатываем. От многих сейчас слышу ‘прямо как в 2014’. Да уж. В темные времена лучше видно светлых людей. lifecell предложил помощь с быстрым информированием, Coca-Cola Ukraine готова давать бесплатно продукцию для пожилых, Shota Starina Khajishvili направил в штаб сильнейшего человека, Savva Libkin будет кормить врачей", - рассказал он.

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"Медики плохо защищены, то есть не защищены совсем. У них тоже есть семьи и пожилые родственники. Они тоже ездят на работу в общественном транспорте и сейчас, предполагаю, чувствуют себя брошенными на амбразуру с лопатами против атомного оружия. Давайте о них подумаем. Сегодня в Одессе совещание, на котором решат, какая больница будет опорной. Считаю, что это должна быть Одесская областная клиническая больница. Она лучше подготовлена, есть общежитие для докторов, больше оборудования и проще масштабироваться. К слову, помимо одиноких стариков, помощь с питанием и транспортом нужна будет и врачам, которые в какой-то момент перестанут каждый день ездить домой и обратно", - добавил он.

"За эти дни TIS уже перечислил и перечисляет в ближайшее время 20,5 млн гривен в национальный фонд, и больше 2,5 млн грн на нужды Одесской области - 4 ИВЛ и другое. Не понимаю, почему частным клиникам запрещено принимать больных с коронавирусом. Они оснащены лучше всех, и докторов своих могут защитить. Сейчас им позволят это делать только в режиме чрезвычайного положения. Почему? Считаю, что это нужно пересмотреть", - отметил Ставницер.

"Устал читать возмущения, что закрывать метро нельзя. Мы находимся в режиме надвигающейся, и неизбежной, увы, катастрофы. Сотрудников, которые никак не могут оставаться дома, на предприятия можно доставлять специальными автобусами – слышал, что многие уже это делают. Какие доводы, кроме тысяч смертей, еще нужны?" - акцентировал он.

"Guardian пишет, что в Китае исследуют лекарство на пациентах из Уханя и Шеньженя. У пациентов, которые принимали лекарство, через 4 дня тест дает отрицательный результат на коронавирус и рентген легких сильно отличается в лучшую сторону. Пока похоже, что препарат помогает только при нетяжелых формах. Выйти на рынок он может уже в мае. Джек Ма выложил в сеть подробную инструкцию по лечению и предотвращению инфекции, собранную лучшими медицинскими экспертами Китая. Она начинается словами "Идет беспрецедентная глобальная война, в которой все человечество противостоит общему врагу". Нужно срочно перевести на русский и украинский языки. Прошу тех, у кого есть компетенция и время, взяться за это прямо сейчас. Документ вот. Отмечайте в комментариях, какую главу берете для перевода. Присылайте готовые тексты на odessa.vs.covid@gmail.com Когда соберем перевод – будем искать хорошего редактора-врача. Нельзя отдавать непрофессиональный перевод в больницы. Знаете таких – отмечайте", - призвал Ставницер.

"На этом хорошие новости заканчиваются. Дальше – минута холодного душа для тех, кто сейчас катает ребенка на качельке в парке, или каждый день отправляет детей к бабушкам и дедушкам.

Британцы разработали три сценария развития событий на примере США.

1 сценарий – если США не будет делать ничего. 80% населения Штатов заболели, 0,9% умерли, в подавляющем большинстве люди старше 70 лет. Это 2,2 миллиона человек.

Но. При этом развитии событий, США понадобится в 30 раз больше аппаратов ИВЛ, чем у них есть. Это значит, что без медицинской помощи остаются все, кто болен другими заболеваниями – НЕ коронавирусом. За три месяца Штаты теряют около 4 миллионов человек. Если экстраполировать это на весь мир – 90 миллионов смертей за 3-6 месяцев. Комментарии не нужны.

2 сценарий – "мягкий карантин". Все симптоматики и их семьи на карантине, все люди старше 70 лет в жесткой самоизоляции дома. Смертность сильно сокращается, но вирус все равно убивает 1,1 млн американцев. Потребность в ИВЛ все еще превышает ресурсы больниц в 8 раз.

3 сценарий – жесткий карантин. Закрыто все, кроме аптек и магазинов, большинство рабочих мест переведены на удаленный режим, симптоматики и семьи изолированы, пожилые люди изолированы. Количество смертей из миллионов переходит в тысячи, ИВЛ хватает.

Подробно об исследовании тут", - акцентировал Ставницер.

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"Какие еще слова использовать, чтобы убедить вас оставаться дома? Напомню, что помочь деньгами можно Корпорация монстров, все данные и реквизиты указаны на странице. Дать информацию по средствам защиты - Одесса vs COVID. Антикризисный штаб в Одесской области", - резюмировал он.





