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19.03.20 14:32

Пациенты с легкой формой коронавируса будут лечиться дома в самоизоляции, - главный санврач Ляшко

80% людей переболеют легкой формой коронавируса.

Пациенты с легкой формой коронавируса будут лечиться дома в самоизоляции, - главный санврач Ляшко

Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, систему здравоохранения Украины начали готовить к борьбе с коронавирусом, как только заметили быстрое распространение болезни в Китае.

"Мы понимаем, что 80% людей переболеют легкой формой коронавируса. Поэтому мы будем предоставлять помощь амбулаторно и при самоизоляции. Для других 20% мы создадим интерактивную карту, которую дадим диспетчерам, и они будут видеть, в каких учреждениях есть свободные места для госпитализации", - рассказал Ляшко.

Напомним, ранее главный санврач сообщил, что в случае введения ЧП больных коронавирусом могут размещать в приватных клиниках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маски в аптеках появятся в пятницу-субботу, - главный санврач Ляшко

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