Минздрав перепрофилирует на борьбу с коронавирусом еще 188 млн грн, - замминистра Ляшко

"Из резервного фонда уже выделено 100 млн грн. 67 млн грн мы уже перепрофилировали в системе здравоохранения, плюс 28 млн грн мы перепрофилировали для лабораторий министерства. Сегодня на встрече договорились с Минфином о разрешении перепрофилировать еще 188 млн грн с программы "общественное здоровье и мероприятия по борьбе с эпидемиями" на борьбу с коронавирусной инфекцией",- сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ляшко также отметил, что Минздрав параллельно разрабатывает большое количество нормативных актов по борьбе с коронавирусом, на реализацию которых будут выделяться средства из резервного фонда.

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Замминистра добавил, что полную сумму выделенных государством средств обнародует, когда выделенные средства будут потрачены по процедуре, согласно принятому закону о противодействии распространению коронавируса.