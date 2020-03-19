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19.03.20 14:49

"После карантина выживут не все бизнесы и предприятия", - Острикова о законе по поддержке налогоплательщиков в период борьбы с коронавирусом

Бывшая глава подкомитета ВР по вопросам таможенного дела Татьяна Острикова считает, что парламент сделал лишь небольшой первый шаг по поддержке налогоплательщиков. Это необходимые меры, но они недостаточны. Критически недостаточны.

налог

Об этом она сообщила на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, предприниматели столкнулись с определенными проблемами, которые Острикова разделяет на 5 блоков:

"1. Налоговый. Здесь следует освободить от НДФЛ и ЕСВ зарплаты. Посмотреть, операции с какими услугами и товарами первой необходимости можно освободить от НДС, как уже сделали некоторые страны.

2. Трудовой. Например, более детальное регулирование дистанционной работы и простоя производства.

3. Социальный. Например, должны быть описаны гарантии от государства выплат родителям, которые с детьми на карантине.

4. Банковский. Речь идет о кредитах. Сейчас только потребительские кредиты разрешается прострочить без штрафных санкций. Но что делать с кредитами, в частности малому бизнесу, который остановился из-за требований Постановления КМУ от 16.03.20 и соответствующих протоколов региональных комиссий по техногенной безопасности? Им тоже нужна помощь.

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5. Арендный. В ГКУ есть статья 762, которая позволяет не начислять арендную плату в течение времени, когда арендатор не мог пользоваться арендованным имуществом. Но неизвестно, как эту норму будут выполнять арендодатели. Поэтому во избежание споров - отдельно прописать четкий порядок выполнения этой нормы".

"Речь идет о магазинах и учреждениях торгового и бытового обслуживания, которые закрылись согласно постановлению КМУ от 15.03.20 на карантин. Очевидно, что арендаторы закрытых помещений не могут ими пользоваться не по своей вине, а из-за решения органов власти", - отметила Острикова.

Она подчеркивает, что в арендное направление надо записать решение вопроса с арендной платой за коммунальное и/или государственное имущество.

"После карантина выживут не все бизнесы и предприятия. И добивает их не пандемия, а "чихание" государства на их интересы", - подытожила Острикова.

Напомним, 17 марта Рада одобрила закон о поддержке налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни.

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