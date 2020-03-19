Сейчас рассматриваем дела только в порядке письменного производства, без участия сторон в заседании, - Секретарь Большой Палаты Верховного Суда Всеволод Князев

Об этом в комментарии "Цензор.НЕТ" рассказал Секретарь Большой Палаты Верховного суда Всеволод Князев.

"По тем делам, которые должны рассматриваться в открытых судебных заседаниях, устных производствах, рекомендуем сторонам написать заявления о рассмотрении в порядке письменного производства. Если хотя бы одна из сторон не соглашается на такой порядок рассмотрения дела, то такие дела откладываются, - пояснил он. – Дальше, с учетом того, какой будет ситуация в стране с коронавирусом и карантином, будем определяться".

Отвечая на вопрос о том, есть ли какие-то рекомендации от Высшего совета правосудия для всех судов, или от Государственной судебной администрации, учитывая, что судья по закону должен еще и соблюдать сроки рассмотрения дел, Всеволод Князев ответил, что пока они не поступали.

"Пока рекомендаций нет, есть только решение правительства. В каждом конкретном случае председатель суда решает, исходя из конкретной ситуации. Из того, что я знаю, большинство судов решили таким же образом, как и мы. Конечно, существуют срочые категории дел, которые нельзя отложить. Их нужно рассматривать в сокращенные сроки. Например, дела о взыскании алиментов, о восстановлении на работе, возмещении ущерба, рассмотрение судами ходатайств следственных органов об избрании и продлении мер пресечения в уголовном процессе. Эти вопросы необходимо рассматривать не откладывая. В то же время, жизнь и здоровье человека, в соответствии с Конституцией Украины, являются наивысшей социальной ценностью в нашем государстве. Поэтому каждый судья должен взвесить все обстоятельства и принимать решение о необходимости слушания дел в каждом конкретном случае. Угроза заражения вирусной инфекцией действительно серьезная, мы видим это на примере других стран. Собирать в одном зале по 10-20 человек, безусловно, опасно".

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Что касается процента дел, которые могут рассматриваться в письменном производстве, то все зависит от юрисдикции спора и инстанции, в которой оно находится. Например, почти все гражданские дела в кассационной инстанции рассматриваются в порядке письменного производства. Поэтому здесь мало, что изменится, а скорость работы судей будет примерно такой же. А вот Кассационный хозяйственный суд ВС замедлит свои темпы, поскольку там преобладают слушания в открытых заседаниях. "В Большой Палате большее количество дел рассматривается в письменном производстве, и эти дела будет рассматриваться в обычном режиме, - говорит Всеволод Князев. - Что касается, например, админсудов первой и второй инстанции, то там многие дела тоже можно рассматривать в порядке письменного производства. По уголовным делам ситуация сложнее. Во-первых, процедура письменного производства по ним не предусмотрена. Во-вторых, подсудимого должны вызвать или доставить в суд, он должен дать показания. В этих случаях, я думаю, будут рассматриваться срочные вопросы, например, такие, как избрание меры пресечения или ее продление. Если вовремя не рассмотреть эти вопросы, подозреваемый будет освобожден из мест предварительного заключения, и в дальнейшем может скрываться от органов суда и следствия. По гражданским делам в судах первой и второй инстанции тоже может приниматься решение о том, чтобы значительную часть из них рассматривать в порядке письменного производства, если на это согласны участники судебного процесса".

Напомним, что письменный порядок предусматривает, что сторона пишет заявление о том, что согласна на рассмотрение дела без ее участия. Если такие заявления написали все стороны, дело будет рассматриваться судьей без участия сторон на основании тех материалов, которые есть. При этом стороны могут подать и дополнительные объяснения, и ходатайства. Участник процесса может дополнить материалы дела, скажем, своим выступлением. Для этого достаточно прислать его по почте или подать через канцелярию. Можно также зарегистрироваться на сайте Государственной судебной администрации и предоставлять документы с электронной цифровой подписью.

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