В Одесском порту чиновники устроили столпотворение водителей: берут по 17 долларов. ФОТО

Фото из Одесского порта опубликовал в Фейсбуке Александр Захаров, информирует Цензор.НЕТ.

"Очередь на въезд в Од.порт из простых водителей-дальнобоев вчера. Карантин, вирус, они стоят и ждут. Оформляются. За право стоять в очереди частный шлагбаум Од.порта собрал по 17 долл. с души. Без оплаты в очередь не поставят. Без маски можно", — написал он.

По словам Захарова, "в порту обращаться не к кому".

"Очень легко рассчитать начальную скорость распространения вируса по стране из порта: со скоростью грузовика. После: взрыв распространения..." — добавил он.

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Напомним, 16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях - по 20.



