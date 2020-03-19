В сети опубликовали фото давки водителей в одесском порту. В компании опровергают информацию. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, ранее сегодня в Фейсбуке Александр Захаров опубликовал фото и написал: "Очередь на въезд в Од.порт из простых водителей-дальнобоев вчера. Карантин, вирус, они стоят и ждут. Оформляются. За право стоять в очереди частный шлагбаум Од.порта собрал по 17 долл. с души. Без оплаты в очередь не поставят. Без маски можно", — написал он.

По словам Захарова, "в порту обращаться не к кому".

"Очень легко рассчитать начальную скорость распространения вируса по стране из порта: со скоростью грузовика. После: взрыв распространения..." — добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Как Китай победил коронавирус: потрясающая история от жителя Пекина. ВИДЕО

В свою очередь, в компании "Евротерминал" эту информацию опровергают. в Заявлении компании подчеркивается, что она продолжает обеспечивать бесперебойную работу стратегически важных объектов, при этом соблюдая рекомендации по карантину.

В сообщении отмечается, что в связи с объявлением Кабинетом министров Украины карантина, согласно Постановлению № 211 от 11.03.2020 г. "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" и выполняя распоряжение Одесского городского головы №218 от 15.03.2020 г. компания "Евротерминал" приняла ряд мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса.

"На сегодняшний день компания обеспечивает бесперебойную работу стратегически важного объекта – Одесского порта. Поскольку, согласно Постановлению КМУ, ограничения не касаются осуществления международных грузовых перевозок, наша основная задача – обеспечить бесперебойность производственных процессов", - отметили в компании.

Что касается профилактических мер: в пунктах пропуска и оформления документов, на рабочих местах строго соблюдаются рекомендации по предотвращению распространения коронавируса, а именно, сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, в помещении одновременно находится не более 10 человек, помещения регулярно дезинфицируются. Для офисных сотрудников руководство рассмотрело возможность дистанционной работы.

"Компания продолжает работать в штатном режиме, продолжая выполнять свои обязательства по действующим договорам", - сказано в сообщении компании, которая опубликовала соответствующие фотографии.







Читайте также: Водитель маршрутки на Волыни перевозил 19 пассажиров одновременно, на него составлен админпротокол, - Нацполиция

Напомним, 16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях - по 20.



