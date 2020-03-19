В Житомире подтвержден первый случай коронавируса, - мэр Сухомлин. ВИДЕО

"Первый подтверждённый случай в Житомире", - сообщил он, в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

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"Первый подтвержденный случай в Житомире. Это житель Житомира, который вернулся из Австрии, 56 лет. Лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у этого человека. Состояние его более или менее нормальное", - сказал Сергей Сухомлин в видеообращении.

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Он также сообщил, что будет несколько групп медицинских работников, будут встречать житомирян в аэропорту "Борисполь" и на вокзале "Киев-пассажирский", чтобы максимально отследить тех людей, которые сейчас спецпоездами и спецрейсами возвращаются в Украину из-за границы.

"Если есть температура или другие признаки заболевания, то они прямо там будут проходить экспресс-тесты", - отметил мэр Житомира.

Напомним, по данным Минздрава по состоянию на утро 19 марта в Украине лабораторно подтверждены 16 случаев COVID-19, из них 2 летальных.