Готовы оказывать волонтерскую помощь для противодействия коронавирусу и призываем ОП не узурпировать власть, пользуясь сложной ситуацией, - заявление "ЕС"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом говорится в заявлении партии.

"Партия заявляет о своей готовности к совместному конструктивному сотрудничеству с властью и демократическими политическими силами для противодействия коронавирусу. Мы готовы делегировать депутатов нашей фракции в антикризисный штаб, созданный в правительстве и в регионах, привлечь наш профессиональный и спеиализированный потенциал для выработки реалистичных шагов преодоления кризиса. Вместе с тем мы констатируем, что власть слишком поздно начала реагировать на вызовы, возникшие в связи с пандемией. Непрофессиональные действия привели к тому, что средства защиты граждан, необходимое оборудование, тест-системы не были вовремя и в необходимом количестве подготовлены для реагирования", - говорится в сообщении.

"Евросолидарность" отмечает, что особенно затруднительной ситуация является в регионах Украины.

"Такая вопиющая бездеятельность власти в течение трех месяцев, когда уже было достаточно информации об опасностях, которые несет эпидемия в разных странах мира, создала реальную угрозу жизни и здоровью граждан. А экономический кризис, который начался еще до эпидемии коронавируса из-за нелепого и непрофессионального управления правительства "новых лиц", привел к рискам дефолта Украины", - подчеркнули в партии.

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Партия готова, используя свою региональную сеть партийных ячеек, активистов и сторонников, оказывать волонтерскую помощь во всех регионах Украины и призывает всех неравнодушных присоединиться к этому движению.

"Европейская Солидарность" также предостерегает власть от желания, прикрываясь чрезвычайными мерами карантина, окончательно сконцентрировать все полномочия Офисом Президента и быстро протянуть незаконные, антидемократические и откровенно капитулянтские решения и законопроекты.

"Мы предостерегаем власть от попыток решить свои политические задачи за счет национальных интересов Украины", - отметили в пресс-службе партии.

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