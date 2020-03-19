Требовать присутствия учителей и воспитателей на работе во время карантина - недопустимо, - Минобразования

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом она заявила во время брифинга.

"Очень важно на сегодняшний день не требовать, уважаемые руководители, присутствия учителей в школе во время карантина. Подчеркиваю: не требуйте присутствия работников во время карантина. Установите гибкий график работы, предусмотрите индивидуальный план самообразования учителя", - отметила Мандзий.

Она добавила, что это позволит в дальнейшем избежать вопросов от органов, которые могут прийти и проверить работу руководителей учреждений.

Заместитель министра отметила, что призыв не требовать присутствия на работе касается не только учителей, но и воспитателей учреждений дошкольного образования.

"Технический персонал переводим в режим дежурства, обеспечения жизнедеятельности заведения... Но, если нет необходимости, не заставляйте работников просто присутствовать на работе. Это не то время, когда есть такая необходимость", - добавила Мандзий.

Относительно школьной документации, в частности школьных журналов, которые необходимо заполнять при проведении дистанционного обучения, она отметила, что завершение заполнения школьной документации необходимо перенести на время окончания эпидемической ситуации. Мандзий также считает, что нынешние обстоятельства - это возможность для учителей улучшить свои цифровые навыки или приобрести их.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Часть специалистов Минобразования будет работать дистанционно, прием граждан приостановлен