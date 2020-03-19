Судьи не назначаются уже четвертый месяц из-за отсутствия ВККС, нужен новый закон, - замглавы ВСП Маловацкий

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал заместитель главы ВСП Алексей Маловацкий.

"Конституционный суд отменил норму закона по поводу того, что членов ВККС должно быть 12. Их должно быть 15, как было предусмотрено ранее. Это означает, что условия конкурса нужно пересматривать, - рассказал он.

"Высший совет правосудия уже принял решение о том, что конкурс по избранию членов ВККС не состоялся. Теперь депутаты должны принять закон, которым будет урегулирован новый порядок создания этой комиссии. Без нового закона ничего не будет двигаться вперед", - пояснил Маловацкий.

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По его словам, подготовка предложений, которые нарабатывает ВСП, находится на финальной стадии.

"Мы свои предложения уже на этой неделе завершим отрабатывать и направим в адрес главы государства и Верховной Рады, чтобы инициировать этот процесс. Нельзя ждать дальше. В стране уже четвертый месяц из-за отсутствия ВККС не назначаются судьи, так не может быть", - сказал Маловацкий.

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Также ВСП, по словам Маловацкого, подготовил ряд предложений, которые касаются урегулирования ситуации с Верховным судом и Верховным судом Украины.

Напомним, в феврале текущего года Конституционный Суд вынес решение, которым признал незаконной ликвидацию Верховного Суда Украины. Теперь нужно решить, как быть с судьями, которые там остались.