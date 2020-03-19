Евросоюз создаст общий запас средств для борьбы с коронавирусом

Об этом заявил на пресс-конференции комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Этот стратегический запас материалов будет использоваться для поддержки стран союза, которые сталкиваются с нехваткой оснащения, необходимого для лечения инфицированных пациентов, для защиты медицинских работников и которое помогает замедлить распространение вируса", - сказал Ленарчич.

Он отметил, что принятый Еврокомиссией план начнет выполняться незамедлительно. В запасе будут находиться аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты - многоразовые маски, вакцины, когда они появятся, лабораторные материалы.

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Запас будет формироваться путем закупок на основе тендеров и договоренностей с производителями.

Он напомнил, что система чрезвычайного реагирования построена на принципе субсидиарности. Сначала используются возможности на национальном уровне. Если их недостаточно, то пострадавшей стране оказывают добровольную помощь другие члены союза. Например, Германия направила один миллион защитных масок в Италию. Только потом подключается союзный механизм гражданской защиты. Создаваемый стратегический резерв представляет собой союзный уровень действий для исключительных ситуаций всеобщей нехватки.

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"Мы сейчас находимся в ситуации, когда все члены союза столкнулись с огромным вызовом, и их возможности помочь друг другу очень ограничены, - признал Ленарчич. - Этот опыт заставил нас создать чрезвычайный медицинский резерв для подобных случаев, когда союз решает, куда направлять поставки, на основе установленных критериев".

Запреты на экспорт медицинских средств, введенные некоторыми странами, подрывают солидарность, на которой должен быть основан ЕС, и такие механизмы, как механизм гражданской защиты, заметил комиссар. Еврокомиссия постоянно призывала и призывает отменить такие запреты. В результате Германия сняла запрет и участвует в союзном механизме.

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