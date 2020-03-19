В Ивано-Франковской области 12 человек с подозрением на коронавирус, - ОГА

Об этом сегодня на брифинге сообщил и.о. председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, по состоянию на 14 часов, в Ивано-Франковской области 12 случаев с подозрением на коронавирусную инфекцию, медики ожидают результаты анализов, которые отправили в Киев.

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Федоров отметил, что до конца дня также должны быть результаты анализов на коронавирус 56-летней женщины, которая умерла 17 марта в областной инфекционной больнице.

"В настоящее время в Киевском лабораторном центре еще происходит исследования биоматериалов. К концу дня мы проинформируем жителей Прикарпатья о результатах", - сказал чиновник.