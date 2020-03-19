По состоянию на сегодня в Египте остаются 11 478 украинских туристов, всех доставят домой, - посол Украины Микитенко

Об этом в мини-интервью Цензор.НЕТ рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Египте Евгений Микитенко.

По его словам, Украина туристов вывозит начиная с 15 марта.

"По состоянию на 12:00 по киевскому времени в Египте остается 11 478 украинских туристов, в городах Шарм-эль-Шейх и Хургада...

Большинство туристов, которые сейчас возвращаются, уже имеют оплаченные обратные билеты. То есть никто ничего не доплачивает.

Во-вторых, сегодня в 12:00 дня, то есть 3 часа назад, было закрыто авиапространство над Египтом. Слава Богу, мы имеем разрешение прибытия в Шарм и Хургаду наших чартерных рейсов, только за туристами. Это означает, что самолет должен прилететь пустым и улететь в Украину с пассажирами, исключительно украинскими гражданами.



Но вместе с тем, по нашим данным, кроме этих туристов в Египте находится около 4 тысяч украинских граждан. Большинство из них - это люди, которые работают здесь. Также много женщин, которые замужем за египтянами и имеют общих детей. Я призываю украинцев следить за информацией от посольства. Пусть люди чаще заходят на Фейсбук-страницу посольства Украины в Египте, на наш сайт, и, конечно, на сайт МИД Украины. Там есть вся информация, люди, которые хотели бы улететь в Украину, могут записаться в системе "Друг". Мы формируем списки этих людей. Затем заказывать чартерные рейсы, однако скорее всего, это уже будет за счет тех, кто будет улетать", - сообщил дипломат.

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Также Микитенко напомнил, что сейчас в Египте карантин отбывают 830 украинцев - частично в отелях Шарма и частично в отелях Хургады.

"Все они сдают анализы. По данным египетских врачей, все они здоровы. Для них выделяются отдельные чартерные самолеты и в течение нескольких дней, я думаю, они будут доставлены в Украину".





Полное интервью с послом Евгением Микитенко читайте здесь.