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19.03.20 16:26

Глава Минздрава Емец призвал транспортные компании организовать развозку врачей в больницы на период карантина

Министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал транспортные компании организовать развозку медицинских работников во время карантина.

Глава Минздрава Емец призвал транспортные компании организовать развозку врачей в больницы на период карантина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает .пресс-служба Минздрава

"Я обращаюсь ко всем государственным и коммерческим транспортным компаниям страны, пассажирским перевозчикам и органам местной власти. Призываю вас объединиться и вместе создать условия для того, чтобы украинские медики могли добираться до работы и оказывать помощь больным", - отметил Емец. 

"Министерство здравоохранения Украины рекомендует транспортным компаниям совместными усилиями разработать систему шаттлов и маршрутов, оптимизирующих передвижение специалистов, которые спасают человеческие жизни", - говорится в обращении министра.

Емец также призвал украинцев не выходить из дома без крайней необходимости, заботиться о своей безопасности.

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