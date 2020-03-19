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19.03.20 16:38

Мужчину с подозрением на коронавирус госпитализировали на Львовщине, - ОГА

Во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализировали еще одного человека с подозрением на коронавирус.

Мужчину с подозрением на коронавирус госпитализировали на Львовщине, - ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

Это мужчина 1973 года рождения из Радеховского района. Ранее, с подозрением на коронавирус был госпитализирован его сын.

Сейчас проводятся обследования пациента, анализы на COVID-19 будут отобраны, после чего их отправят в Киев.

Всего с подозрением на коронавирус на Львовщине во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализированы 27 человек.

У всех пациентов клинические проявления острой респираторной инфекции. Состояние всех больных - стабильное.

Реанимационные палаты готовы к госпитализации пациентов. Инфекционная больница работает в усиленном режиме.

Всего на Львовщине с подозрением COVID- 19 обратилось 34 человека.

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