Должников по коммуналке и ипотеке не будут трогать еще месяц после карантина, - Минюст

Об этом "Укринформу" сообщил глава Центрального управления Министерства юстиции Кирилл Миненко, информирует Цензор.НЕТ.

"На время действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены государственные исполнители не будут выполнять решение о принудительном выселении людей и взыскании жилья за коммунальные долги, а также взыскания по ипотечным долгам", - сказал Миненко.

Он пояснил, что соответствующие нормы предусмотрены в законе о борьбе с распространением коронавируса, который на днях был принят Верховной Радой Украины и подписанный Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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В то же время Миненко напомнил, что в Законе Украины "Об исполнительном производстве" есть ограничение: квартиру можно забрать и продать на аукционе только в двух случаях.

"Первый - если у должника есть другое жилье. Второй - если сумма долга превышает 20 минимальных заработных плат, то есть более 94 000 гривен. Долг считают за предыдущие три года, поэтому для ареста одной квартиры в среднем ежемесячно нужно накапливать 2,6 тысячи гривен задолженности. В других случаях никто не имеет права лишать жилья", - пояснил Миненко.

Он отметил, что взыскание жилья может происходить только по решению суда.

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