Цена российской нефти Urals рухнула до 18-летнего минимума

Об этом сообщает Argus Media, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что стоимость Urals неуклонно падает из-за решения саудовской национальной компании Saudi Aramco резко снизить контрактные цены на нефть в апреле.

Участники рынка не исключают дальнейшего снижения цен на нефть на фоне сокращения нефтепереработки. Причиной этому стало скопление нефтепродуктов в хранилищах вследствие значительного снижения мировой экономической активности из-за пандемии коронавируса. Окончание сделки ОПЕК+ лишь усугубит ситуацию и приведет к увеличению предложения сырья на мировом рынке, полагают трейдеры.

Читайте также: "Хотелось бы выше", - Песков о падении цены на нефть до 28 долл. за баррель

Министр финансов РФ Антон Силуанов уже заявил, что федеральный бюджет России в 2020 году недосчитается около 3 триллионов рублей (1,02 триллиона гривен) нефтегазовых доходов из-за падения цен на нефть.