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19.03.20 16:58

Пограничники задержали "водолаза" на Закарпатье, который переправлял медицинские маски по реке в Румынию. ФОТО

В Закарпатской области задержали мужчину, который переправлял по реке медицинские маски в Румынию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Во время патрулирования украинско-румынской границы возле реки Тиса военные заметили мужчину в гидрокостюме, который выходил из воды. Он проигнорировал требования остановиться и пытался сбежать, однако пограничники его задержали.

"Никаких документов при себе у него не было, но он сообщил, что является гражданином Украины. Также правонарушитель признался, что переправлял в Румынию маски", - говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался 29-летний житель Рахова, суд арестовал его на 10 суток.

"Отметим, что пока температура воды в речках очень низкая, а уровень воды в Тисе высокий, к тому же течение бурное и стремительное, но ради собственной наживы люди продолжают подвергать себя серьезной опасности, пренебрегая здоровьем", - подчеркнули в Госпогранслужбе.

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Пограничники задержали водолаза на Закарпатье, который переправлял медицинские маски по реке в Румынию 01
Пограничники задержали водолаза на Закарпатье, который переправлял медицинские маски по реке в Румынию 02

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